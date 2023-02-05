جاء ذلك في كلمة له خلال وقفة نظمها عدد من الداعمين لمرضى السرطان في لبنان بمحيط السراي الكبير مقر الحكومة اللبنانية .



وشدد سلوم على ضرورة وضع أدوية مرضى السرطان على رأس أولويات الحكومة وعدم ترك المرضى بمفردهم في مواجهة الأزمات المالية في البلاد.



جدير بالذكر أن مجلس الوزراء اللبناني قرر عقد جلسة غدا الاثنين وعلى جدول أعمالها بندا يسمح بإعطاء وزارة الصحة سلفقة بقيمة 364 مليار ليرة لبنانية شهريا لمدة ثلاثة أشهر تسدد خلال سنة بهدف دعم أدوية أمراض السرطان والأمراض المستعصية والمزمنة والمواد الأولية اللازمة لصناعة الأدوية ومستلزمات غسيل الكلى.