نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى بالشرقية داخل 298 مدرسة.. خلال ساعات

انهت مدارس الثانوى العام بمحافظة الشرقية الاستعدادات النهائية لاعلان نتيجة الصفين الاول والثانى لامتحانات نصف العام الدراسي، وأكدت مديرية التربية والتعليم بالشرقية، أن المدارس الثانوية "عام ، و تجربيى، خاص ، لغات"، و عددها 298 مدرسة على مستوى 19 إدارة تعليمية بالمحافظة ، تسلمت النتيجة الالكترونيه، وبدأت فى اعمال جمع بيانات كل طالب ، تهميدا لاعلانها خلال الساعات المقبلة، عبر موقع كل مدرسة.

وكانت الامتحانات أجريت بنظام 85% إلكترونى موحده على مستوى الجمهورية، و15% ورقى بالمدارس على المستوى المحافظة، وأنه جارى تجميع بيانات الـ 15% الورقية لكل طالب مع الـ 85% الإلكترونية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه يتم السماح لمن يرغب من الطلاب فى الاطلاع على الدرجات فى اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، مشددة على أنه تم منح تعليمات للمدارس بالسماح للطلاب بمعرفة درجاتهم فى المواد الدراسية.

وأوضحت الوزارة، أن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول بصفوف النقل، يتم احتساب درجة الطالب، بواقع (100) درجة، يخصص منهم (80) درجة للامتحان التحريري لنهاية الفصل الدراسي، بينما يتم توزيع الدرجات المتبقية (20) درجة على النحو التالي: 10 درجات تخصص للدرجة الأعلى لاختباري الشهر الذين خاضهما الطالب، و(5) درجات تخصص لمواظبة الطالب في الحضور للمدرسة، و(5) درجات تخصص لتقييم سلوك الطالب خلال الفصل الدراسى.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، وذلك طبقًا لجداول الامتحانات المعتمدة من مديري المديريات التعليمية، 26 يناير الماضى.