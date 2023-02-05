محافظ بني سويف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 76%

بنى سويف هانى فتحى

اعتمد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم، نتيجة امتحان نهاية الفصل الدراسى الأول لطلبة الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2022/2023 بنسبة بنجاح 76% لطلبة النظامى و26% للمنازل، حيث تقدم للامتحان 56 ألفا و121 للنظامى حضر منهم 55 ألفا و661 طالباً للنظامى، وتقدم لامتحان المنازل735 حضر منهم 696 طالباً، فيما بلغت نسبة النجاح لطلاب الإعدادية العامة المهنية 75.6%، فى حين بلغت نسبة النجاح لطلاب الشهادة الإعدادية النور للمكفوفين 71.42%، بينما وصلت نسبة النجاح إلى 97% لطلاب للإعدادية المهنية أمل للصم وضعاف السمع.

وتوجه محافظ بنى سويف بالتهنئة لأولياء الأمور والطلاب بمناسبة النجاح والتفوق، متمنيا لهم دوام التفوق فى السنوات المقبلة، وفى الحياة العملية، مؤكدا على أن الحفاظ على التفوق هو التحدى الحقيقى الذى ينبغى أن يضعه أبناؤنا نصب أعينهم، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تضع التعليم فى مقدمة محاور الرؤية التنموية مصر 2030.

من جانبه أوضح محمد عبد التواب وكيل الوزارة أن إدارة تعليم بنى سويف جاءت فى المركز الأول من حيث نسب مؤشرات النجاح بنسبة 84.02 %، ثم إدارة ببا فى المركز الثانى بنسبة 77.84%، وإدارة ناصر فى المركز الثالث بنسبة 74.44 %، وفى المركز الرابع اهناسيا بنسبة نجاح 73.04 %، تلتها إدارة تعليم الواسطى بنسبة 71.68 %، فإدارة سمسطا بنسبة 71.13 %، وإدارة تعليم الفشن فى المركز السابع بنسبة 67.31%.