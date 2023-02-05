نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج.. اعرف موعد ظهورها

سوهاج ـ محمود مقبول

أكد الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بسوهاج، أن أعمال تصحيح أوراق الإجابة لامتحانات الشهادة الإعدادية تتم بدقة لضمان حصول كل طالب على حقه، ومن المُنتظر أن يتم إعلان النتيجة خلال الأسبوع الجاري، فور اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 88 ألفا و691 طالبا وطالبة، موزعين على 467 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد بدأت الامتحانات الأربعاء 18 يناير الماضى بامتحان مادة اللغة العربية، واختتمت يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023 الماضى .

يذكر أن اللواء طارق الفقى محافظ سوهاج، تابع استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2023/2022، والتى بدأت فى 18 يناير الماضى .