اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية وإعلانها بدمياط اليوم

دمياط ــ معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، أنه سيتم اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لامتحانات نصف العام الدراسي اليوم الأحد الموافق 5 فبراير بعد الانتهاء من تقدير الدرجات وإعلان النتيجة فور اعتمادها علي موقع المحافظة وموقع مديرية التربية والتعليم بدمياط، ويمكن لأى طالب معرفة النتيجة بالاسم ورقم الجلوس.

وكان "علي عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، قد تابع سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وإيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة.

وذلك للاطمئنان علي أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة، أعمالهم فى تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكد "عبدالرؤوف" على ضرورة مراعاة الدقة فى العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال فى إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

وأثنى "وكيل الوزارة" على العاملين بلجنة النظام والمراقبة وعلى الجهد المبذول والأداء المتميز، لافتا إلى أنهم بعملهم هذا يتعاملون مع الله ويجب التأنى والدقة فى أعمال المراجعة والرصد حتى يحصل كل طالب على حقه.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال كنترول الشهادة الإعدادية تسير بشكل منتظم، حيث تتم تصحيح كراسات الإجابة ورصد الدرجات، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من المراجعة والرصد سيتم عرض النتيجة على الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لاعتمادها وإعلانها.