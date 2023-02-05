نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع مسئولى المراكز التكنولوجية المتنقلة

سوهاج – عمرو خلف

عقد أحمد سامى القاضى نائب محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع مسئولى المراكز التكنولوجية المتنقلة بنطاق المحافظة، والبالغ عددها 5 سيارات متنقلة، منها 3 سيارات بمركز سوهاج، وسيارة بحى غرب، وسيارة بحى شرق، وذلك لمتابعة سير العمل، وتذليل أية معوقات، بحضور الدكتور عمر ممدوح المشرف العام على المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والدكتور محمد السيد رئيس اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين، وأعضاء اللجنة، ومسئولى المراكز التكنولوجية بحى غرب، وحى شرق، ومركز سوهاج.

واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع موقف سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، مؤكدا على ضرورة التوسع فى تقديم خدماتها للمواطنين، والانتقال بها إلى القرى والأماكن البعيدة عن المراكز التكنولوجية الثابتة بالوحدات المحلية، مشيرا إلى ضرورة التواصل المستمر مع الدعم الفنى لحل أية معوقات، والعمل خلال الفترة القادمة على تدريب أكبر عدد من العاملين بالمراكز التكنولوجية بنطاق المحافظة على كيفية التعامل مع المراكز المتنقلة؛ لضمان انتظام العمل وتقديم أفضل مستوى من الخدمة للمواطن السوهاجى.

وأشار "القاضى" إلى ضرورة قيام رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالإعلان عن أماكن تواجد السيارات المتنقلة، وتوقيتات عملها، من خلال الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى، وكذلك من خلال الإذاعات المحلية؛ للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين.

وناقش الاجتماع كذلك تفعيل خدمة فورى بالمراكز التكنولوجية، وأكد نائب المحافظ على أهمية المراكز التكنولوجية فى تقديم الخدمات بشكل إلكترونى يقضى على كل أشكال الروتين الإدارى، بالتوازى مع استراتيجية الدولة فى التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية للقضاء على الفساد الإدارى، لافتا إلى أن سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، تم تطبيقها فى حى غرب؛ وحى شرق، ومركز سوهاج، حيث أنها مجهزة بكافة وسائل الاتصال الحديثة، وبها عدد من الموظفين المؤهلين للتعامل عليها، مما ساهم فى الوصول إلى الموطن بالقرب من محل إقامته، وتقديم الخدمات له بشكل فورى، ورفع العبء عن كاهله.

وأكد " القاضي" على المتابعات الميدانية للمراكز التكنولوجية خلال الفترة القادمة بنطاق المحافظة؛ لرفع كفاءتها ومتابعة أداء العاملين، من أجل التحسين المستمر لمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.