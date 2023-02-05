مصرع طفلة صدمتها سيارة نقل بأخميم وجهة التحقيق تصرح بالدفن

سوهاج ــ محمود مقبول

لقيت طفلة في الرابعة من العمر تقيم مركز شرطة أخميم شرقى محافظة سوهاج مصرعها إثر إصطدام سيارة نقل بها بدائرة المركز شرقى محافظة سوهاج، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سوهاج الجامعى، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة والتي صرحت بدفن الجثة.

كان اللواء مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد باصطدام سيارة نقل بطفلة صغيرة أثناء لهوها في الشارع مما نتج عنه وفاتها، تم التحفظ على السيارة ونقل الطفلة إلى مستشفى الجامعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية والعميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشرق والرائد رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم عقب انتقال العميد مأمور مركز شرطة أخميم، وصول الطفلة "خديجة ع ص ع" 4 سنوات إلى مستشفي سوهاج الجامعي ادعاء حادث سيارة جثة هامدة وتقيم دائرة المركز مركز أخميم.

وبسؤال والد الطفلة أفاد أنه أثناء لهو ابنته المذكورة بذات الناحية اصطدمت بها السيارة ربع نقل " قيادة المدعو حسن ع ف ا 36 سنة سائق ويقيم مركز أسيوط مما أدي لوفاتها، تم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة وصرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة الخاص بسبب حالة الوفاة طبيا.