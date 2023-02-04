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مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بطريق "سفاجا - سوهاج"

السبت، 04 فبراير 2023 12:27 ص
مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر فى انقلاب سيارة نقل بطريق "سفاجا - سوهاج" إسعاف - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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لقي 4 اشخاص مصرعهم، بينما اصيب اخر، في انقلاب سيارة ربع نقل، بالكيلو 55 طريق سفاجا سوهاج، تم نقل الجثث والمصاب الى مستشفى سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.
 
تلقي الدكتور محمد غريب، مدير مرفق اسعاف البحر الأحمر، اخطارا يفيد انقلاب سيارة ربع نقل بالكيلو 55 طريق سفاجا - سوهاج، علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف لمكان الحادث وتبين مصرع 4 اشخاص واصابة اخر. 
 
كما تبين ان الوفيات هم احمد جمال احمد طاهر، وحيد الشايب فؤاد، وسمير سعدي ضوي، زين العابدين محمد سيد، وأصابة نادر الطيب محمد علي، وتم نقلهم إلى مستشفى سفاجا العام، تحت تصرف النيابة العامة.
 
 

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