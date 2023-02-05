مصرع شخصين وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بقنا

قنا ـ صابر سعيد

لقى شاب وطفل مصرعهما، اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، داخل ترعة القمانة بمركز نجع حمادي، شمال قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع شاب وطفل وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة ربع نقل داخل ترعة بقرية القمانة، في مركز نجع حمادي شمال قنا، وعلى الفور انتقلت قوة من الإنقاذ النهري وانتشلت الجثتين فيما دفع مرفق إسعاف قنا بعدد من سيارات الإسعاف لنقل الجثتين والمصابين.

وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع أحمد حلمي، 20 عاما، عبد الرحمن محمد، 11 عاما، وإصابة محمود سعد، 35 عاما، وتم نقلهم إلى المستشفى فيما تحرر المحضر اللازم وأخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.