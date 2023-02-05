مصرع شاب وإصابة طفل فى حادث تصادم دراجتين بخاريتين فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

لقى شاب مصرعه، فيما أصيب آخر بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، صباح اليوم الأحد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين بدائرة مركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن اشلرقية إخطارًا من إدارة البحث الجنائي يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول عبدالله ع ع، 19 سنة، من قرية ميت معلا التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، جثة هامدة، ومصطفى م ج 11 سنة، مقيم بقرية البلاشون التابعة لمركز شرطة بلبيس، مصابا بجروح وكدمات في أنحاء متفرقة بالجسد.

وتبين وقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين إحداهما موتوسيكل والثانية تروسيكل في طريق بلبيس – البلاشون بدائرة مركز شرطة بلبيس، ما أسفر عن مصرع المتوفى وإصابة المصاب، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بدفن المتوفى.