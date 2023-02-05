اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 87.41%

الأحد، 05 فبراير 2023 11:17 ص
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية للفصل الدراسى الأول بنسبة نجاح 87.41% محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية
كفر الشيخ- محمد سليمان

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اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، منذ دقائق، نتيجة الإعدادية للفصل الدراسي الاول، للعام الدراسي 2022-2023، بنسبة نجاح 87.41%، بحضور عمرو البشبيشى، نائب المحافظ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية، كما اعتمد نتيجة الإعدادية المهنية بنسبة 96.82%، كما اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع بنسبة 98%.

وأوضح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 63 ألفًا و 281 طالبا وطالبه، تغيب منهم 196طالباً، و حضر منهم الامتحانات 63 ألفًا و85 طالبًا، ونجح منهم 55 ألفًا و140طالبًا، بنسبة 87.41%

جاء ذلك بحضور الدكتور علاء جوده، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، وجلال بازينه، رئيس غرفة النظام والمراقبة، وصلاح حسنين، وكيل لجنة النظام والمراقبة،وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

 

اعتماد نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ
اعتماد نتيجة الاعدادية بكفر الشيخ

 

الحضور من رجال التعليم
الحضور من رجال التعليم

 

جانب من اعتماد نتيجة الاعدجادية
جانب من اعتماد نتيجة الاعدجادية

 

جانب من اغتماد النتيجة
جانب من اغتماد النتيجة

 

عقب اعتماد النتيجة
عقب اعتماد النتيجة

 

محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الاعدادية

 


كفر الشيخ

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نتيجة الاعدادية

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نتيجة الشهادة الاعدادية

نتيجة الشهادة الاعدادية بكفر الشيخ

نتيجة شهادة الاعدادية بمحافظة كفر الشيخ



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