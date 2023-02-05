اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 04:29 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 80.35%

الأحد، 05 فبراير 2023 04:16 م
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 80.35% محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية
جنوب سيناء - ياسر عامر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 80.35 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

 

وأوضح  محافظ جنوب سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 3308 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 78 طالبا وطالبة، وحضر منهم 3230 طالبا وطالبة نجح منهم 2595  بنسبة نجاح 80.35 %.

 

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.


نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظة جنوب سيناء

اللواء خالد فوده

مدينة شرم الشيخ

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة