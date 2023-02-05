محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 80.35%

جنوب سيناء - ياسر عامر

اعتمد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي 2022/ 2023، بنسبة نجاح 80.35 %، وذلك خلال عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الشهادة الإعدادية 3308 طالبا وطالبة، وتغيب منهم 78 طالبا وطالبة، وحضر منهم 3230 طالبا وطالبة نجح منهم 2595 بنسبة نجاح 80.35 %.

ووجه محافظ جنوب سيناء، التهنئة لأبنائه الطلاب المتفوقين والناجحين، متمنياً لهم دوام التفوق والنجاح مع بذل المزيد من الجهد لتحقيق أفضل النتائج في الفصل الدراسي الثاني، و المراحل التعليمية التالية، ليصبحوا فى المقدمة وطليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به لمزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.