محافظ جنوب سيناء يستعرض نتائج زيارته لعدد من الوزراء.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

استعرض اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، لقاءاته المتعددة مع عدد من الوزراء، وتابع الخطوات التنفيذية لنتائج تلك الزيارات، وذلك خلال ترأسه اجتماع المتابعة الدوري الأسبوعى بمكتب المحافظ بشرم الشيخ، بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء احمد الاسكندراني السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة طور سيناء، واللواء محمود عيسي، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، والمهندس الاستشاري كرم معوض، مستشار المحافظ للتخطيط العمراني، ومديري عموم المديريات ومديري الإدارات المعنية.

وكان المحافظ قد قام بلقاء السيد القصير وزير الزراعة، حيث يبحثان الموضوعات المشتركة في مجالات الزراعة والطب البيطري والثروة السمكية والاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث، وفي اطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز سبل التنمية في سيناء، وفي إطار سلسلة اللقاءات المتواصلة لمتابعة الموضوعات والمشروعات الزراعية في المحافظة .

وكذلك توزيع الشتلات والتقاوى مجانا على أهالي سيناء وتكثيف القوافل البيطرية والتلقيح الاصطناعي وزيادة منافذ توزيع السلع الغذائية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وأيضا تشغيل المحجر البيطري الحدودي بالمحافظة والانتهاء من المستشفى البيطري الذي يتم إنشاؤه حاليا في مضمار سباق الهجن بمدينة شرم الشيخ .

كما استعرض المحافظ خلال الاجتماع نتائج لقائه مع الدكتور محمد معيط وزير المالية، كان من نتائجها دعم المحافظة بمبلغ ٤٠مليون جنيه لصيانة الزراعات بمدينة شرم الشيخ.

وإدراج مبلغ35 مليون الخاصة بصيانة السور الأمني بشرم الشيخ بموازنة الديوان العام للعام للعام المالى 2023/ 2024، مع اتخاذ خطوات ترشيد الإنفاق ببنود الموازنة العامة.

وتابع المحافظ خلال الاجتماع نسب تنفيذ المشروعات الجارية بمدن المحافظة، وعرض اية مشكلات تواجه التنفيذ واتخاذ كافة الحلول لتذليل اية عقبات.