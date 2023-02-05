محافظ بنى سويف: التحقيق فى مخالفات إدارية ببعض المصالح الحكومية

بنى سويف هانى فتحى

شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، على أهمية واستمرار حملات المتابعة والمرور الميداني على منظومة العمل بالجهات والمصالح الحكومية ، لمتابعة سير العمل بها، خاصة فيما يتعلق بالملفات التي تتماس مع الاحتياجات اليومية والخدمات الحيوية للمواطنين،مشيرا إلى أنه يتم متابعة الأداء في كافة عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة من خلال منظومة متكاملة متعددة مثل:وحدة الرصد الميداني بالقرى ،لجنة شئون القرى،ولجان المتابعة الميدانية والتفتيش بديوان عام المحافظة،وغيرها من الجهود للوحدات المحلية ومديريات الخدمات.

جاء ذلك خلال مناقشته تقرير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة، الذي عرضه أشرف حماد مدير الإدارة،بشأن نتائج المرور الميداني لمتابعة مستوى الخدمات بالوحدة الصحية لقرية دشطوط/سمسطا،مجلس قروي قمن العروس/الواسطى- في عدد من القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية ،وذلك تحت إشراف قسم المتابعة الميدانية بالإدارة" برئاسة أحمد إبراهيم "،وأعضاء لجان المتابعة (سعيد فاروق ،طه سلامة ، محمد رمضان ، محمد ربيع).

حيث تم المرور على الوحدة الصحية بدشطوط،للوقوف على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والأمصال، ومتابعة توافر التطعيمات، وكذا أدوية الطوارئ والأدوية بصيدليات الوحدة، ومدى توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية المطلوبة.، والذي أسفرعن رصد بعض الملاحظات والسلبيات والتقصير في أداء العمل فيما يتعلق بالغياب وترك العمل وعدم تواجد بعض الأطباء والعاملين، وترك سجل الحضور والانصراف مفتوحًا حتى بعد انتهاء وقت التوقيع، وجود أجهزة غير مستعملة بمعمل التحاليل بالوحدة، ونقص بعض أدوات عيادة الأسنان، بجانب وجود مستلزمات وأدوات طبية بسكن التمريض، وغير موجودة بمخزن الوحدة، فضلاً عن عدم توافر سجل تسجيل المنصرف اليومي بالصيدلية والاعتماد على كشكول غير مسلسل بالطبع.

وخلال المرور على مجلس قروى قمن العروس ، وتبين وجود حالات غياب وترك عمل، وعدم استخراج نموذج 10 للحالات التي قامت بسداد كامل قيمة التصالح، وبالاطلاع على سجلات خط السير وأوامر تشغيل المركبات بالحملة الميكانيكية اتضح عدم تسليم خطوط السير لقائدي السيارات مما يؤثر على تحديد جهة المعدات وتعذر الرقابة وتعرضها للمخالفات المرورية، هذا بالإضافة إلى عدم تسجيل قراءة عداد حركة السيارات قبل خروجها.

من جهته كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة بالتحقيق مع حالات الغياب وترك العمل التي تم رصدها،وسحب الأجهزة غير المستخدمة بمعمل التحاليل للاستفادة بها في وحدات أخرى،مع توفير الأدوات اللازمة لعيادة الأسنان بالوحدة الصحية، والتحقيق وتحديد المسئولية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال وجود أدوات طبية وأجهزة في غير أماكنها المخصصة لها ، وتكليف قسم الصيدلة بالمديرية لمراجعة الصيدلية بوحدة دشطوط الصحية والعمل على تلافي الملاحظات

كما وجه المحافظ رئيس مدينة الواسطى باستيفاء حالات الغياب وترك العمل، وإعطاء أهمية أكبر لملف التصالح ،ومتابعة محاضر البيئة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المحاضر التي لم يتم التصالح فيها، بجانب التحقيق وتحديد المسئولية في عدم تسليم خطوط السير وأمر التشغيل لسائقي المركبات والمعدات وتسجيل قراءة العدادات،إضافة إلى التحقيق مع مسئول سجل الحضور والانصراف لترك السجل مفتوحًا للتوقيع بعد مواعيد الحضور،مع الإفادة بما تم تنفيذه من إجراءات تقارير لتلافى السلبيات والملاحظات التي رصدتها لجان المتابعة.