محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 95%

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

اعتمد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 بنسبة نجاح بلغت 95% ، بحضور المهندس سيد عبد العزيز مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث تقدم للامتحانات عدد 5029 طالبا وطالبة نجح منهم 4791 طالبا وتغيب 4 طلاب، وقدّم الزملوط التهنئة لجميع الناجحين والناجحات، متمنيًا لهم مزيد من النجاح و التفوق بالفصل الدراسي الثاني، وتحقيق نتائج مُشرفة.

وكان المهندس سيد عبد العزيز عطية، وكيل التعليم بالوادى الجديد، أعلن عن الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق الأسئلة بكنترول ولجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية ، للفصل الدراسى الأول ( دور يناير ) 2022_2023 م، وجاري إستكمال أعمال المراجعة تمهيداً لإعلان النتيجة خلال أيام فور اعتماد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الإقليم لها ، مؤكداً على أنه ووجه بضرورة مراعاة كافة المعايير من الشفافية والدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا، لافتا إلى كتابة الدرجات بخط واضح بجانب كل سؤال تم تصحيحه وكذلك عند التجميع النهائى للدرجات وأن تتم عملية الرصد عند مراجعة أوراق الإجابات بكل دقة، مشيراً إلى طمأنة لأولياء الأمور والطلاب أن العمل يسير على الوجه الأمثل مع مراعاة مصلحة الطالب.

وفى سياق متصل عقد وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عقد اجتماعا موسعا وموجهى عموم المواد الدراسية المختلفة بديوان عام المديرية وخلال اللقاء بحث وكيل التعليم بالمحافظة مع الحضور آخر المستجدات بشأن العمل بلجان تقدير درجات الشهادة الإعدادية .

ووجه مدير التعليم بضرورة إتباع كافة التعليمات الوزارية الواردة الخاصة بأعمال الإمتحانات ومراعاة الدقة والشفافية وإعطاء كل طالب حقه ، بالإضافة إلى تحديد نقاط الضعف لدى الطلاب دون المستوى و وضع خطة عمل عاجلة ووضع الحلول المناسبة لتقديم كافة سبل الدعم لهم .

وأجرى وكيل التعليم بالمحافظة جولة تفقدية لمتابعة منظومة العمل بديوان عام المديرية، عقب تسلم مهام منصبه وكيل التعليم بالوادى الجديد ،وخلال الجولة رحب العاملين بالديوان بوكيل التعليم متمنيبن له التوفيق والسداد بمهام عمله بمحافظة الوادى الجديد.

وحث المهندس سيد العاملين بالديوان على مواصلة مسيرة العطاء وتقديم الأفضل للوصول إلى الأهداف المرجوة فى تحقيق أعلى مستويات النجاح، مؤكدا على دعمه الكامل والمتواصل لجميع الآراء والأفكار البناءة التى من شأنها النهوض بالعمل والإرتقاء به .