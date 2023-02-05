اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 07:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

الأحد، 05 فبراير 2023 06:04 م
محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية - عادل ضرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.

كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات.
 
وكان صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.
 
وأوضح "الدسوقي" لـ"اليوم السابع" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.

محافظة الغربية

نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بالغربية

نتيجة الإعدادية بالغربية

تعليم الغربية

اخبار مصر

اخبار الغربيه

نتيجه الاعداديه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة