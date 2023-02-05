محافظ الغربية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسى الأول

كانت مديرية التربية والتعليم قد انتهت من أعمال التصحيح ورصد الدرجات بدقة وإعطاء كل طالب حقه كاملا في الدرجات.

وكان صبري الدسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم بالغربية قد أعلن أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للصفين الأول والثاني الثانوي تم إعلانها في المدارس على مستوى الإدارات التعليمية العشر على مستوى المحافظة بعد أن تم الانتهاء من أعمال التصحيح.

وأوضح "الدسوقي" لـ"اليوم السابع" أن الامتحانات فور انتهائها بدأت المدارس في أعمال التصحيح فورا، حيث تمت داخل كل مدرسة على حدى، مبينا أنه تم التأكيد على مراعاة الدقة في التصحيح وأن يحصل كل طالب على حقه كاملا في الدرجات.