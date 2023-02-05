محافظ الإسماعيلية يزور مصابى حادث انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان

الإسماعيلية- صبرى غانم

زار محافظ الإسماعيلية يرافقه الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية المصابين فى حادث انقلاب سيارة على وصلة أبو سلطان بالإسماعيلية، ووجه المحافظ بعدم تسليم أى طفل لذويه إلا بعد الاطلاع على المستندات الدالة على ذلك، مشددا علي تقديم كافة الرعاية الطبية والنفسية والاجتماعية.

ونشر "اليوم السابع" أسماء المصابين فى الحادث وهم: "كلا من مريم صلاح محمد قطب من الشرقية 13 سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة وأمل السيد مصطفى من الشرقية 13 سنة، أصيبت باشتباه كسر بالساعد الأيمن وجرح 3 سم بالجبهة شهد السيد محمد كامل من الشرقية 13 سنة أصيبت بسحجات بالوجه وكدمات متفرقة بالجسم، و رويدا محمد عبد الله من الشرقية 13 سنة، أصيبت كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، دينا حسام عبد الرحمن الشرقية 13 سنة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، آلاء حسام عبد الرحمن الشرقية 11 سنة، كدمات سحاجات متفرقه بالجسم، شهد حسام عبد الرحمن الشرقية 8 سنوات كدمات وسحاجات متفرقة بالجسم، ملك محمد عبد الصبور الشرقيه 10 سنوات، كدمات سحاجات متفرقة بالجسم، مريم أحمد رياض الشرقية 11 سنة، جرح قطعي باليد اليمنى وكدمات متفرقة بالجسم، هند أحمد رياض الشرقية 12 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، مشيرة الشبراوي علام الشرقية 10 سنوات، كدمات وسحاجات، أحمد نادر أحمد الشرقية 14 سنة، كدمات متفرقة بالظهر، عبد الغني عبد العظيم محمد الشرقية، 13 سنة كدمة بالصدر وسحاجات باليد اليمنى، خلود محمد عبد المجيد الشرقية، تسع سنوات إصابة بالوجه، منه محمد عبد المجيد الشرقية، 11 سنة، كدمة بالجبهة، آية محمد علام الشرقية، 15 سنه، كدمة بالجبهة، رشا سعيد محمد الشرقية 13 سنة، إصابات متفرقة باليدين، إسلام شمس الشرقية، كدمات متفرقة بالجسم، آلاء شمس الدين سعد الشرقية، 15 سنة كدمات متفرقه بالجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى أبو خليفة.

كما أصيب محمد محمود السيد الشرقية 15 سنة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، فاطمة الزهراء شحاته سليمان 12سنة، سحجات بالوجه، وكدمات متفرقة بالجسم، دينا شحاتة سليمان 10 سنوات، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وملك علي محمد 12 سنة، اشتباه كسر في الذراع الأيمن، أسماء صلاح محمد من الشرقية 10 سنوات، أصيبت بكدمات في الوجه واشتباه ما بعد الارتجاج.

كما أصيب محمد السيد محمد كامل الشرقية 14 سنة، اشتباه كسر باليد اليسرى، وكدمات بالوجه، ومحمد السيد كامل الشبراوي الشرقية 40 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقري واشتباه ما بعد الارتجاج، ريهام ثروت محمد الشرقية 12 سنة، كدمة بالظهر، ياسمين ابراهيم محمد الشرقية سبع سنوات، جرح قطعي بالجبهة، محمد عبد الصبور محمد الشرقية 5 سنوات، جرح قطعي بفروة الرأس، محمد متولي محمد الشرقية 13 سنة، كدمات وسحاجات متفرقه بالجسم، محمد سعيد عليوه الشرقية 14 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالساعد الأيمن، أحمد فتحي جابر الشرقية 16 سنة، جرح قطعي بالجبهة واشتباه ما بعد الارتجاج، ملك الشبراوي علام الشرقية 16 سنة، كدمه شديده واشتباه ما بعد الارتجاج، جنى محمد جبريل الشرقية 9 سنوات، جرح قطعي بالأنف، ياسمين محمد جميل الشرقية 8 سنوات، جرح قطعي بالجبهة وكدمة.

كما أصيبت رحمة محمد عليوه الشرقيه 12 سنه، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر وكدمات بالظهر واشتباه ما بعد الارتجاج تم نقلهم للمجمع الطبي بالإسماعيلية، وعبد العزير فتحي عبد العزيز 12سنة، جرح قطعي 4 سم واشتباه ما بعد الارتجاج، وانس محمد السيد 13سنه، اشتباه كسر بالحوض جرح بالرأس 10سم واشتباه ما بعد الارتجاج وتم نقلهم إلى مستشفى فايد.

ودفع مرفق الإسعاف بمحافظة الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بـ22 سيارة إسعاف إلي مكان حادث انقلاب سيارة ربع نقل محمل بها عدد كبير من الأطفال بوصلة ابو سلطان قرب مدينة فايد.

ورفعت مستشفيات أبوخليفة للطوارىء ومستشفى فايد التخصصى ومجمع الإسماعيلية الطبى التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى واستدعاء استشاريين الجراحة والمخ والأعصاب والعظام وذلك لاسعاف 42عاملا بينهم أطفال أصيبوا نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبوسلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.