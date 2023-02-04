تنفيذ 3 قرارات إزالة لأبنية مخالفة فى المنتزه شرق الإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

شن حى المنتزة أول بالإسكندرية، حملة مكبرة للتصدى لأعمال البناء المخالف، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وكلف اللواء محمد سحلول رئيس حى المنتزة أول، الجهات المعنية ووحدة الإزالة الفورية والإدارات المعنية بضرورة تكثيف حملاتها، مشددة على إيقاف أى أعمال بناء أو ترميم مخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لردع المخالفين، والتواجد والمرور الميدانى على مدار اليوم، والاستجابة لكافة شكاوى المواطنين.

وفى هذا الصدد، قامت وحدة الإزالة بحى المنتزة أول، بشن 3 حملات، الحمله الأولى لإزالة حوائط وسقيفه بشارع وديع باشورالسيوف، وتم إزالة البناء حتى سطح الأرض، والتحفظ، على باب صاج.

أما الحملة الثانية توجهت لإزالة بالدور الأول علوى شارع 22 من شارع الملك _الفلكى وتم إزالة البناء المخالف ,أما الحمله الثالثة توجهت إلى هدم بدون ترخيص 481 طريق الجيش بجوار مدرسة سيدى بشر الاعدادية، تم إيقاف أعمال التكسير، والتحفظ على شنيور و2سلم وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين، وتتواصل الجهود لردع المخالف عن مخالفته وتطبيق القانون.

وعلى صعيد آخر، شن حى المنتزه أول الإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات من اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، أسفرت عن إغلاق 4 محلات تجارية، وإزالة 105 حالات إشغال متنوعة، والتحفظ على خلاطة مبانى وذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمتابعة الالتزام بمواعيد غلق المحال، وإزالة كافة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، بنطاق ميادين وشوارع الحى.

وكلف اللواء محمد عبد الله سحلول، رئيس الحى، إدارة إشغال الطريق والمتابعة الميدانية وشرطة المرافق بالحى، وذلك لإزالة الإشغالات التى تشغل الطريق العام، ومتابعة مدى التزام المحلات التجارية، بمواعيد الغلق ورفع الإشغالات بنطاق الحى.

وشملت الحملة، رفع كافة أشكال التعديات على حرم الطريق وفتح الطرق وتيسير حركة المارة والمركبات، حيث استهدفت شارع عقل باشا والعيسوى وابو سلامة وخالد بن الوليد وشارع محمد نجيب سيدى بشر الترام وملك حفنى بحرى، كما أسفرت الحملة عن مصادرة خلاطة مبانى نحلة من شارع 22 الفلكى والتحفظ على « 105» حالات إشغال متنوع وغلق «4» محال تجارية لمخالفتهما مواعيد الغلق، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الواقعة.



حملات علي البناء المخالف بالمنتزة



حملات علي البناء المخالف بالمنتزة



حملات علي البناء المخالف بالمنتزة



حملات علي البناء المخالف بالمنتزة