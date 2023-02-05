محاضرات عن الفنون لتنمية الحس الفنى والإبداعى لطلاب جامعة الطفل بسوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

تواصل جامعة الطفل بجامعة سوهاج، ثاني محاضرات البرنامج الدراسي لطلاب المرحلة الخامسة "المستوى الثاني" للعام الدراسي ،2022-2023، عن "الفنون"، والتي ألقتها الدكتورة أماني محمد فتحي المدرس بكلية التربية الفنية، وذلك بمقر كلية التربية النوعية بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المصرية تولي اهتماماً خاصاً بالطفل المصري عن طريق صقله بعدد من المهارات والمعارف التي تمكنه من مواكبة التقدم التكنولوجي، مؤكداً على أن الهدف من تلك المحاضرات اكتشاف واحتضان الأطفال المميزين في مراحل مبكرة من التعليم، وهو واحد من برامج التعليم الإبداعي التي تنتجها الجامعة لجميع الطلاب بالمجان وبشراكة ناجحة مع الجامعات المصرية الحكومية والأهلية والخاصة.

وأوضح الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت تنفيذ مجموعة من الأنشطة الفنية والرسومات واللوحات بإستخدام الأدوات المخصصة، و التدريب على رسم المنظور، و إطلاعهم على العديد من الفنون المختلفة، وذلك لتنمية مهاراتهم وغرس قيمة العمل والحس الفني والإبداعي لديهم.

ونظمت جامعة سوهاج، محاضرة لطلاب المستوى الأول بجامعة الطفل، عن علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، والتي ألقاها الدكتور عماد الصوينع أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمام كبير بطلاب جامعة الطفل، وتحرص على تقديم محاضرات متنوعة فى مختلف المجالات، لرفع مستواهم العلمي والثقافي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية، مشيراً إلى أنه تم تقديم محاضرة عن الحضارة المصرية القديمة لأنها من أعرق وأقدم الحضارات التي عرفتها البشرية وأكثرها علما ومعرفة، وذلك لتعريف الطلاب بها والتأكيد على أن ما تركوه المصريين القدماء من آثار هو شاهد ودليل على تقدمهم وثراء علومهم التي أبهرت ومازالت تبهر العالم بأسره، لذا وجب علينا أن نعلم طلابنا عن تاريخ أسلافهم، بالإضافة إلى اطلاعهم على تقدمهم في كافة العلوم والفنون ووصولهم في ذلك إلى حد أذهل العالم، ومن أهم هذه العلوم والفنون علم الطب، وعلوم الصيدلة والهندسة والعمارة والفلك، وكذلك شهرتهم في شتي الفنون ومنها فن مزج وتركيب الألوان.



الاعمال الفنية للطلاب



الطلاب المشاركين فى الندوة



جانب من ندوه عن الادمان بجامعة سوهاج



جانب من ورشة العمل



رسومات الاطفال



رئيس الجامعة بالندوة عن أضرار الادمان



طالبات جامعة الطفل



طلاب جامعة الطفل بسوهاج



طلاب جامعة الطفل



طلاب جامعة سوهاج يشاركون فى الندوة



محاضرة عن الفنون بجامعة الطفل



محاضرة عن الفنون_1