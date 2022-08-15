محاضرة عن الحضارة المصرية القديمة لطلاب جامعة الطفل بجامعة سوهاج.. صور

سوهاج - محمود مقبول

نظمت جامعة سوهاج محاضرة لطلاب المستوى الأول بجامعة الطفل، عن علم المصريات والحضارة المصرية القديمة، والتي ألقاها الدكتور عماد الصوينع أستاذ الآثار المصرية القديمة بكلية الآثار، وذلك بالقاعة الزجاجية بالمقر القديم للجامعة.

وفي هذا الصدد قال الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، أن الجامعة تولي اهتمام كبير بطلاب جامعة الطفل، وتحرص على تقديم محاضرات متنوعة فى مختلف المجالات، لرفع مستواهم العلمي والثقافي وتنمية مهاراتهم وقدراتهم الذهنية، مشيراً إلى أنه تم تقديم محاضرة عن الحضارة المصرية القديمة لأنها من أعرق وأقدم الحضارات التي عرفتها البشرية وأكثرها علما ومعرفة، وذلك لتعريف الطلاب بها والتأكيد على أن ما تركوه المصريين القدماء من آثار هو شاهد ودليل على تقدمهم وثراء علومهم التي أبهرت ومازالت تبهر العالم بأسره، لذا وجب علينا أن نعلم طلابنا عن تاريخ أسلافهم، بالإضافة إلى اطلاعهم على تقدمهم في كافة العلوم والفنون ووصولهم في ذلك إلى حد أذهل العالم، ومن أهم هذه العلوم والفنون علم الطب، وعلوم الصيدلة والهندسة والعمارة والفلك، وكذلك شهرتهم في شتي الفنون ومنها فن مزج وتركيب الألوان.

وأوضح الدكتور محمد حشمت منسق جامعة الطفل، أن المحاضرة تضمنت العديد من الموضوعات أهمها معلومات عن المصريين القدماء، وما كانوا يتميزون به من صفات وأخلاق، ومدى ترابط الأسرة في مصر القديمة وحب الوالدين لأطفالهم ورعايتهم لهم، إلى جانب إهتمامهم بالنظافة والتزين والعطور، وأيضاً اللعب والدمى التي كان يلعب بها الأطفال في مصر القديمة وكذلك الألعاب والرياضات التي كانوا يمارسونها، كما شملت المحاضرة مبادئ اللغة المصرية وخطوطها الأربعة (الهيروغليفية والهيراطيقية والديموطيقية والقبطية)، وبعض الكلمات المصرية القديمة التي مازلنا نرددها حتى الآن.

جدير بالذكر أنه تم تنظيم زيارة لطلاب جامعة الطفل إلى متحف سوهاج القومي لمشاهدة عظمة تاريخ الحضارة المصرية القديمة.



محاضرة عن الحضارة القديمة بجامعة الطفل (3)



محاضرة عن الحضارة القديمة بجامعة الطفل (4)



محاضرة عن الحضارة القديمة بجامعة الطفل (1)



محاضرة عن الحضارة القديمة بجامعة الطفل (2)