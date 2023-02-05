اليوم السابع
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كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية؟.. الصحة توضح

الأحد، 05 فبراير 2023 10:04 ص
كيف تحمى نفسك من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية؟.. الصحة توضح الأنفلونزا الموسيمية
كتب ــ وليد عبد السلام

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قالت وزارة الصحة والسكان في منشور لها اليوم علي موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إنه يمكن الوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية خلال فصل الشتاء من خلال التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية مرة كل عام.
 
وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا السنوى مهم، خاصة للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الأنفلونزا ، ومن بينهم الحوامل وكبار السن والأطفال الصغار والأشخاص المصابون بضعف المناعة، وأضافت أن لقاح الأنفلونزا السنوي متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية.
 
ونصح بتلقى لقاح كورونا وجرعته التنشيطية، مشيرا إلى أن الإصابة بفيروس كورونا تؤثر على الدماغ والقلب والرئتين والعضلات والصحة النفسية، مؤكدة أن اللقاح آمن وفعال ويجب الحرص على تناوله للحماية من الإصابة بالمرض.
 
وقال إن الإجراءات الوقائية هامة للوقاية من فيروس كورونا وانتشاره الذى جرى مؤخرا، لذلك يجب أن نكون حذرين بأكبر قدر ممكن لكى نعبر هذه المرحلة.
 
أضاف أن أمراض الجهاز التنفسى تنتشر بصورة سريعة حال عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة، "اهتمامنا باللقاحات يمكن أن يصل بنا إلى مناعة القطيع، وأكيد نحن وصلنا إلى مناعة القطيع بسبب التطعيمات الكبيرة ضد فيروس كورونا". 
 
 

الصحة

الانفلونزا

كورونا

لقاح الانفلونزا

فيروس الانلونزا



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