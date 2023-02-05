اليوم السابع
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كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا

الأحد، 05 فبراير 2023 09:38 ص
كندا ترسل أول دبابة "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند
وكالات

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أعلنت وزيرة الدفاع الكندية، أنيتا أناند، أن بلادها أرسلت أولى دبابات  ليوبارد 2 من عدة دبابات قررت تسليمها إلى أوكرانيا.

وقالت أناند على تويتر: "غادرت طائرة من القوات الجوية الملكية الكندية وعلى متنها أول دبابة قتالية رئيسية من طراز "ليوبارد 2" ترسلها كندا إلى أوكرانيا".

كما أضافت أن كندا ستواصل تقديم المعدات إلى كييف.

كانت وزيرة الدفاع الكندية قد قالت في يناير الماضي إن كندا سترسل 4 دبابات قتال رئيسية من طراز "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا وستدرب القوات الأوكرانية على كيفية استخدام القدرة المدرعة الجديدة.

 


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