المركز الثقافى الروسى بالإسكندرية يفتتح معرض "روحانيات فنية"

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

افتتح المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية، معرضا بعنوان "روحانيات فنية " للفنون التشكيلية تحت اشراف لجنة تحكيم برعاية كلية الفنون الجميلة، وبحضور بعض النقاد وخبراء تثمين الأعمال الفنية وكبار الفنانين والوسط الفنى وبعض الشخصيات الفنية المؤثرة .

وشارك فى الافتتاح مدير البيت الروسى بالإسكندرية، الدكتورة بهية جلال عميدة كلية التربية النوعية جامعة الإسكندرية ونقيب الفنانين التشكيليين المهندس حسن وصفى والدكتور عادل مصطفى"الأستاذ بكلية الفنون التشكيلية، الدكتورة إيناس دياب مديرة مركز الحرية للإبداع والناقد "عادل بنيامين".

ويتضمن المعرض مجالات التصوير بمختلف الخامات (الزيتى / الرصاص / الفحم / النحت) ، أعمال الخزف والمشغولات اليدوية، والمشغولات الجلدية، والتصوير الفوتوغرافي ، والخطوط، والديكوباج، ومختلف أشكال التعبير الفني.

فى سياق آخر نظم المركز الثقافي الروسي بالإسكندرية محاضرة بعنوان "مصر في الحرب العالمية الثانية ودورها في النصر الشامل"، وحاضر فيها الدكتور محمد عبد الله أستاذ بجامعة الإسكندرية.

وقال بيان المركز الثقافي الروسى بالإسكندرية، إنه تم تخصيص جزء كبير من المحاضرة للحديث عن معركة العلمين الثانية باعتبارها معركة رئيسية في مسرح الحرب العالمية الثانية بمنطقة شمال أفريقيا وفي هذه المعركة انتصرت القوات البريطانية بقيادة الجنرال برنارد مونتجومري علي مجموعة شمال إفريقيا الإيطالية-الألمانية بقيادة المارشال إروين روميل في القترة من أكتوبر-نوفمبر من عام 1942م وكنتيجة للهزيمة بدأت قوات المحور إنسحابها من القارة.

وأعقب المحاضرة اجتماع الدائرة المستديرة، الذي أداره مدير البيت الروسي بالإسكندرية بافيل كيديسيوك.