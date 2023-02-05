قطع المياه عن بنى عبيد وأجزاء من المنصورة ودكرنس وتمى الأمديد 4 ساعات غدا

الدقهلية شريف الديب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية ، عن قطع المياه بالمناطق التالية (مركز ومدينة بنى عبيد - جزء من مركز المنصورة - جزء من مركز دكرنس - جزء من مركز تمى الأمديد)، اعتبارًا من الساعة 10 صباحاً من يوم الاثنين الموافق 6/2/2023، حتى الساعة 1.00 ظهراً من نفس اليوم لمدة 4 ساعات.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال تطهير بيارات المأخذ القديم بمرفق مياه ميت فارس بمدينة بنى عبيد.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.

يذكر أن أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية، عن قطع المياه بالمناطق التالية (مدينة الجمالية- مدينة المطرية وتوابعها- ميت سلسيل وتوابعها- قرى ومدينة المنزلة) اعتبارًا من الساعة 8 من صباح يوم الأربعاء الموافق 8/2/2023 حتى الساعة 6 من مساء نفس اليوم لمدة 11 ساعة.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع إلى تنفيذ أعمال تطهير الخزان الأرضى بمرفق مياه الجمالية.

وطالبت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، حتى لا تتأثر الخدمة المقدمة بفترة انقطاع المياه ، وقد قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.