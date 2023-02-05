فرنسا تؤكد إعادة فتح "كاتدرائية نوتردام" للجمهور 2024

فاطمة شوقى

أكدت وزارة الثقافة الفرنسية إعادة افتتاح كاتدرائية "نوتردام" مرة آخرى في نهاية العام الجارى 2023، ولكن لن يتم فتح أبوابها أمام الجمهور قبل يوليو 2024، في إطار الأولمبياد التي ستقام في العاصمة الفرنسية.

وأشارت صحيفة "باخينا 12 " الأرجنتينية إن كاتدرائية نوتردام التي تعرضت لحريق ضخم في عام 2019، يتم افتتاحها مرة آخرى، لتستعيد باريس أعظم وأهم مركز الجذب السياحى لها قبل الحريق، حيث كان يزورها حوالى 12 مليون زائر سنويا.

وأكدت وزارة الثقافة في حكومة إيمانويل ماكرون أن أعمال الترميم تتقدم بوتيرة جيدة وسريعة مما يسمح بإعادة افتتاح الكاتدرائية في نهاية 2024 ، وفقا للهدف الذى حدده الرئيس".

وتم تصميم البرج الذي يتوج بارتفاع 96 مترًا ، وهو جناح الكاتدرائية في القرن التاسع عشر من قبل المهندس المعماري فيوليت لو دوك ، وقد انهار خلال حريق 15 أبريل 2019 الذي أدى إلى غرق سقف الرصاص بالكامل من المعبد .

يعاد بناء هذا القطاع متطابقة مع المواد الأصلية: خشب السنديان للهيكل (500 طن) والرصاص للتغطية والديكورات (250 طن).

ويعتبر استخدام الرصاص أكثر ما أثار القلق والجدل خلال عملية إعادة بناء برج الكاتدرائية، حيث لأسباب صحية، مثل استخدام الرصاص مشكلة خطيرة ،لدرجة أن المفوضية الأوروبية تفكر في حظر استخدامه.

وتجري فرنسا "محادثات كاملة" مع السلطات الأوروبية للاحتفاظ بهذه المواد، وأكد المتحدثون باسم مجلس الوزراء ريما عبد الملك وزيرة الثقافة أن "الأعمال تتماشى مع اللوائح الفرنسية التي تعد من أكثر الأنظمة تطلبا على المستوى الأوروبي".

ووافق خبراء التراث على محور مركزي أكثر صرامة ووجود الفن المعاصر، في حين سيتم تبسيط مداخل الكنيسة وتوسيع المساحات الخضراء.