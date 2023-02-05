اليوم السابع
Ads
الأحد، 05 فبراير 2023 02:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

غدا.. إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى فى الجيزة

الأحد، 05 فبراير 2023 02:40 م
غدا.. إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول للصف الثانى الثانوى فى الجيزة محافظة الجيزة
كتبت – مرام محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تعلن مدارس الجيزة، غد الإثنين، نتائج الفصل الدراسي الأول للصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، وذلك بحسب جداول إعلان النتائج المعلنة من قبل مديرية التربية والتعليم بالجيزة.
 
وأصدر أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعليمات للإدارات التعليمية، بعدم ربط إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول بسداد المصروفات الدراسية، مشددا على أن من يخالف تلك التعليمات يعرض نفسه للمساءلة، وذلك بناءً على توجيهات وتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.
 
وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ضوابط تنظيم التظلم والاطلاع على أوراق الإجابة للطلاب المتضررين من نتائجهم في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الدراسي 2022-2023، بناء على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وذلك على النحو الآتي:
 
1-يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من درجاتها".
 
2-سداد الرسوم المقررة ومقدارها مبلغ (40) أربعون جنيها في المادة الواحدة وذلك بناء على القرار الوزاري رقم 121 بتاريخ 29/6/2019.
 
3-اتباع تعليمات الإدارة التعليمية للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.
 
4-بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.
 
5-في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته في الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.
 
 
 
 
 

نتيجة أولى ثانوي

نتيجة اولى ثانوي في الجيزة

نتيجة امتحانات اولى ثانوي

الثانوية العامة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023

الشهادة الاعدادية

تعليم الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

طلاب الشهادة الاعدادية

نتائج الامتحانات

الفصل الدراسي الاول

امتحانات نصف العام

صفوف النقل

المصروفات الدراسية

الصف السادس الابتدائي

نتائج طلاب الصف السادس الابتدائي

الجيزة

نتيجة اولى ثانوي

نتيجة طلاب اولى ثانوي في الجيزة

نتيجة طلاب تانية ثانوي في الجيزة

نتائج امتحانات 2023

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

طريقة الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية بالجيزة

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2023

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

التظلم على النتيجة

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية في الجيزة

تظلمات الشهادة الاعدادية

خطوات التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

اجراءات التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

رسوم التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية 2023

التظلم على نتيجة صفوف النقل

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

تعليم الجيزة: نتيجة أولى ثانوى 2023 متاحة الآن فى المدارس

الأحد، 05 فبراير 2023 10:11 ص

تعليم الجيزة تبدأ غدا قبول التظلمات على نتيجة رابعة ابتدائى وحتى ثانية إعدادى

السبت، 04 فبراير 2023 10:01 ص

تعليم الجيزة تعلن بدء التظلم على نتائج الترم الأول الأحد المقبل

الخميس، 02 فبراير 2023 08:49 م

تعليم الجيزة: 35 جنيها رسوم التظلم للمادة الواحدة بنتيجة الشهادة الإعدادية

الخميس، 02 فبراير 2023 12:32 م

تعليم الجيزة: نتيجة الشهادة الإعدادية متاحة للطلاب فى المدارس اليوم

الخميس، 02 فبراير 2023 12:11 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة