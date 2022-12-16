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قلق في بريطانيا لانخفاض الحرارة إلى 13درجة تحت الصفر.. وتحذيرات للمواطنين

الجمعة، 16 ديسمبر 2022 12:41 م
قلق في بريطانيا لانخفاض الحرارة إلى 13درجة تحت الصفر.. وتحذيرات للمواطنين موجة برد - أرشيفية
كتبت: نهال أبو السعود

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تشهد المملكة المتحدة اليوم موجة من الطقس البارد، حيث حذرت السلطات من تساقط كثيف للثلوج، بعد تسجيل مكتب الأرصاد الجوية أدنى مستوياته القياسية عند -13 درجة مئوية.

 

ووفقا للاندبندنت، أصدرت الهيئة تحذير كهرماني اللون، وسيظل ساريا حتى ظهر اليوم، وحذرت شرطة اسكتلندا من السفر إلى اسكتلندا بأكملها، ونصحت الناس المسافرين بالحذر، حيث من المتوقع أن يستقر ما يصل إلى 10 بوصات من الثلج في غضون ساعات قليلة.

 

<p>Up to 10 inches of snow is expected to accumulate in less than three hours in parts of Scotland </p>

 

أبلغت حركة المرور في اسكتلندا عن عدد من حالات التأخير والإغلاق حيث قالوا إن الظروف الشتوية تؤثر على عدد من الطرق السريعة، ومن المحتمل أيضًا حدوث تأخيرات وإلغاء لقطارات السكك الحديدية والسفر الجوي.

 

كانت درجات الحرارة بين عشية وضحاها أقسى موجات البرد حتى الآن حيث انخفض الزئبق إلى -13.5 درجة مئوية في بحيرة لوخ جلاسكارنوش ، اسكتلندا.

 

<p>Cars negotiate Winnats Pass in the Peak District as the UK has a snowy week </p>

 

أصدرت وكالة الأمن الصحي في المملكة المتحدة (UKHSA) تنبيهًا من المستوى 3 للطقس البارد يغطي جميع أنحاء إنجلترا ، وهو حاليًا ساري المفعول حتى الساعة 12 ظهرًا يوم الأحد 18 ديسمبر.

 

قال مدير مكتب التنبؤات الجوية فرانك سوندرز: "ستظل المملكة المتحدة في حالة تدفق هواء شمالي حتى عطلة نهاية الأسبوع ، ولكن بعد ذلك ستبدأ الظروف الباردة ، التي سيطرت على أنماط الطقس لدينا في التراجع أمام دفعة من الهواء المعتدل من الجنوب الغربي - ولكن ليس بدون مشاكل في الفترة الانتقالية".

 

 

 


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