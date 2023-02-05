"عمومية القابضة الكيماوية" تفوض الوزير لإعادة تشكيل المجلس وتعتمد القوائم

كتب عبد الحليم سالم

فوضت الجمعية العامة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، رئيس الجمعية، بإعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، مع قبول استقالة اللواء على صبرى، عضو مجلس الإدارة.

وناقشت الجمعية اليوم، القوائم المالية للشركة القابضة للصناعات الكيماوية وللشركات التابعة، بحضور الدكتور محمد زكريا محى الدين رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ، والمحاسب عماد الدين مصطفى الرئيس التنفيذي العضو المنتدب للقابضة، وأعضاء مجلس الإدارة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات.

واعتمدت الجمعية نتائج نشاط الشركة القابضة وشركاتها التابعة للعام المالى 2021-2022 بتحقيق إيرادات نشاط بلغت 24.9 مليار جنيه مقابل 20.1 مليار جنيه العام المالى 2020-2021 بزيادة بلغت 4.1 مليار جنيه .

كما حققت الشركة القابضة صافى أرباح بلغ 5.1 مليار جنيه مقابل 4.8 مليار جنيه ، بزيادة بلغت نحو 300 مليون جنيه.

وحققت الشركة القابضة مستقلة ،إيرادات نشاط بلغت 2.2 مليار جنيه ،مقابل 2.1 مليار جنيه ،كما حققت صافى ربح بلغ 1.4 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار جنيه.