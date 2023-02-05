طقس الغربية الآن.. شمس ساطعة ورياح خفيفة بمراكز ومدن المحافظة

الغربية ـ محمد طارق

شهدت مراكز ومدن محافظة الغربية منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، أجواء معتدلة ورياح خفيفة وشمس ساطعة بأنحاء المحافظة، فيما شهدت الطرق الرئيسية والفرعية سيولة مرورية.

وكانت محافظة الغربية أعلنت عن رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار وموجة التقلبات الجوية، حيث تم الدفع بسيارات مجالس المدن والأحياء وشركة المياه والصرف الصحى إلى مختلف المناطق والشوارع، استعدادا لموسم الأمطار، وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء الأحياء، بالتواجد فى الشوارع لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض للتراكمات، لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد المحافظ، على التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارتي المرور والحماية المدنية.

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يشهد اليوم سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وجنوب البلاد ، و وفرص لتكون الثلوج على قمة جبال موسى وسانت كاترين .

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية مساء على غرب البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50: 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 3: 4 أمتار



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