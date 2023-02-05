تحسن ملحوظ فى أحوال الطقس على مدن محافظة دمياط

دمياط معتز الشربينى

شهدت مدن محافظة دمياط حالة من الاستقرار التدريجي في حالة الطقس اليوم الأحد، حيث ظهرت الشمس مشرقة، مع تحسن طفيف في درجات الحرارة، وتوقف الأمطار، مع انخفاض درجات الحرارة في الفترات المسائية.

وادي التحسن التدريجي في حالة الطقس إلى خروج مراكب الصيد إلى العمل بعد توقف عدة أيام في بوغاز عزبة البرج تواكبا مع موجة الكرم التي تعرضت لها البلاد خلال الأيام الماضية، كما استأنفت أعمال الصيد في بحيرة المنزلة علي مدار مع انتظام أعمال الشحن والتفريغ داخل ميناء دمياط على مدار الساعة.

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية و التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لمواجهة أي تغييرات جوية وإزالة آثار الأمطار من الشوارع

من ناحية أخري، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط برئاسة العميد مهندس خالد جمال الدين أحمد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، رفع درجة الاستعداد التام والتأهب لمواجهة اية تغييرات جوية والأمطار المتوقعة وفقا لخرائط الطقس والتنبؤات بسقوط الأمطار.

وأعلنت شركة مياه الشرب أنه تم تنفيذ خطة الانتشار وتمركزت المعدات والتى تم إعدادها قبل موسم الشتاء والتدريب عليها.

وأكد العميد خالد جمال الدين على استمرار تمركز السيارات في النقاط الساخنة، ومتابعة الموقف لحظة بلحظة من خلال تحديد البيانات التفصيلية لمسؤولي غرفة عمليات والتواصل الدائم بغرفة عمليات المحافظة بالإضافة إلى غرفة عمليات الشركة القابضة وتفعيل خطط الطوارئ للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى المحافظة والعمل على مدار الساعة من خلال الورديات وفرق الصيانة والطوارئ للتعامل الفورى لأى تجمعات مياه أمطار بكافة أنحاء المحافظة.