ضبط 2 طن علف و100 شيكارة أرز و765 عبوة منتهية الصلاحية بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مباحث التموين بكفرالشيخ، بقيادة رئيس مباحث التموين من ضبط طني أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة مالك مخزن بسيدي سالم لتجارة الأعلاف الحيوانية، وضبط 100 شيكارة أرز أبيض، لدى مالك مخزن للسلع الغذائية بدون ترخيص فى مدينة الحامول، وضبط 765 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، لدى سوبر ماركت بكفر الشيخ.

تلقى مدير أمن كفر الشيخ، اخطاراً من رئيس مباحث التموين يفيد، بتمكن الحملات التموينية من ضبط طني أعلاف حيوانية مجهولة المصدر، بحوزة" م.ن"ل"ـ مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية، بحوزة مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية يعمل بدون ترخيص، فى مدينة سيدي سالم بكفرالشيخ، وتبين أنها معبأة داخل شكائر بدون مستندات، مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الحيوانى، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة التى تولت التحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 100 شيكارة أرز أبيض زنة 25 كيلو للشيكارة، فى مخزن للسلع الغذائية، بحوزة "ا.ح.ر "، بدون فواتير ولا مستندات، بغرض بيعها بأزيد من التسعيرة وتحقيق أرباح غير مشروعة، تم التحفظ على المضبوطات، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.

كما تمكنت الحملة من ضبط 765 عبوة سلع غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي لدى سوبر ماركت بمدينة كفر الشيخ، وجرى التحفظ على المضبوطات، وتحرر المحضر رقم 798 لسنة 2023م، جنح قسم أول كفر الشيخ.