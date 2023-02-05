شاهد ضبط مخالفات خلال حملة يقودها وكيل التموين بالدقهلية.. صور

الدقهلية : محمد الحبشي

قاد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين في الدقهلية، حملة تموينية فجر اليوم الأحد الموافق 5 /2 /2023 ناحية مركز ومدينة السنبلاوين، يرافقه محمد زغلول مدير إدارة الرقابة التموينية بالمديرية..

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد من المخالفات حيث تم ضبط مخبزين لتصرفهما في 17 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام

وضبط مخبز لتجميعه 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة ٥٠ كيلو جرام

وضبط 7 مخابز للتلاعب بوزن الرغيف وإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار من 10 : 25 جرام.

وضبط 4 مخابز لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية

وضبط مخبز لعدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز ومخبز آخر لعدم وجود قائمة بيانات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تأتي تلك الحملات بناء علي توجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بضرورة استمرار الحملات التموينية لتحقيق أقصى درجات الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين والحفاظ على الدعم.

وأكد السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، علي تحويل المحاضر بالمخالفات السابق ذكرها إلى النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، وتكثيف الحملات التموينية على المخابز للتأكد من التزام أصحابها بالأوزان والمواصفات القانونية لضمان وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.