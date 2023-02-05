سماع أقوال المصابين بحادث طريق إسكندرية الصحراوى بعد مصرع شخصين وإصابة 10

كتب بهجت أبو ضيف

أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لموقع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي مما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين، لإعداد تقرير عن الحادث.

كما استمع رجال المباحث لأقوال المصابين عقب نقلهم إلى المستشفى، وذكروا أنهم فوجئوا باختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أسفر عن انقلاب السيارة.

وتوصل رجال المباحث لهوية الشخصين المتوفيين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

لقى شخصين مصرعهما وأصيب 10 آخرين، ، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق إسكندرية الصحراوي، وتم نقل المتوفيين والمصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث.

تلقت غرف عمليات النجدة بلاغا بوقوع حادث ووجود مصابين بطريق إسكندرية الصحراوين وانتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل الحادث، وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 10 آخرين ونقلوا إلى مستشفى الشيخ زايد، وجرى تجنيب آثار الحادث، وتسيير حركة المرور إلى طبيعتها مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.