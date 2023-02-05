اليوم السابع
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سكرتارية البابا تواضروس تنظم ندوة للتثقيف المالى فى الكاتدرائية

الأحد، 05 فبراير 2023 07:20 م
سكرتارية البابا تواضروس تنظم ندوة للتثقيف المالى فى الكاتدرائية ندوة للتثقيف المالي في الكاتدرائية
كتب: محمد الأحمدى

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نظمت سكرتارية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للرعاية الاجتماعية بالتعاون مع إدارة التثقيف بالبنك المركزي المصري، أمس، ندوةً تضمنت الموضوعات والمفاهيم الأساسية للتثقيف المالي حضرها مجموعة من خدام الرعاية الاجتماعية.
 
ويأتي هذا لاهتمام البنك المركزي بنشر الثقافة المالية واتباع سياسة الشمول المالي، انطلاقًا من مفهوم التعاون مع الجهات والمؤسسات المختلفة في إطار سياسية تدريب المدربين.
 
وعُقدت الندوة بحضور سالي عبد القادر مدير عام التثقيف المالي بالبنك، والتي قدمت نبذة عن البنك المركزي واختصاصاته، والتعريف بأهمية الشمول المالي، إلى جانب عدد من المفاهيم للتثقيف المالي، مثل: الادخار و التخطيط المالي والخدمات المالية وبعض أدوات التمويل. 
 
هذا وقد شارك في الندوة أكثر من أربعين خادم وخادمة بغية نشر الثقافة المالية في إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

التثقيف المالى

الكاتدرائيه المرقسيه



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