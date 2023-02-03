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البابا تواضروس يستقبل وفد اتحاد الكتاب العرب

الجمعة، 03 فبراير 2023 05:49 م
البابا تواضروس يستقبل وفد اتحاد الكتاب العرب جانب من اللقاء
كتب: محمد الأحمدى

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استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فى المقر البابوى بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون، اليوم، وفدًا من اتحاد الكتاب العرب.
 
وألقى قداسة البابا كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفًا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفًا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة الهام على المستويين الروحى والاجتماعى وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.
 
وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.
 
 

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

اتحاد الكتاب

الكتاب العرب



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