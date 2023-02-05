سقوط أجزاء من عقار قديم بالإسكندرية دون إصابات بسبب سوء الطقس

شهدت منطقة رأس التين بالإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار قديم خالى من السكان دون إصابات، بسبب شدة الرياح وسوء حالة الطقس والأجواء الغير مستقرة بالمحافظة.
البداية تلقى قسم شرطة الجمرك بالإسكندرية، بلاغا يفيد بسقوط اجزاء من عقار شارع الورد بمنطقة رأس التين وتوجهت القيادات الأمنية والجهات التنفيذية لمكان الحادث، وتبين بالمعاينة أن العقار خالى من السكان ولا يوجد إصابات أو تلفيات وتم وضع كردون أمنى حول العقار وقطع المرافق واتخاذ اللازم من الجهات التنفيذية.
وكانت شهدت منطقة اللبان التابع لحى الجمرك بالإسكندرية، سقوط أجزاء من عقار بسبب موجه الطقس السيىء التى تتعرض لها الإسكندرية خلال الأيام الماضية دون إصابات .
وتلقى قسم شرطة مينا البصل بلاغًا بسقوط أجزاء من العقار الكائن 6حارة عطا الله - اللبان، وتوجهت الأجهزة التنفيذية إلى المكان المذكور .
وتبين من المعاينة أن العقار خالٍ من السكان، وصادر له قرار هدم رقم 87 لسنة 2012، ولم يسفر الانهيار عن أى إصابات.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فصل التيار الكهربائي عن طريق شبكات الجمرك ، وتم إزالة الأجزاء الخطرة، وفتح الطريق للمارة.
كما توجهت رئيس حي الجمرك، إلى العقاررقم 2 السخاوي 47 الغزالي وتابعت فتح الطريق للمارة إثر سقوط أجزاء من العقار.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة