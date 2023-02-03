سقوط أجزاء من عقار قديم بحى الجمرك فى الإسكندرية دون إصابات.. صور

تلقت غرفة عمليات حى الجمرك بالإسكندرية ، بلاغ بسقوط أجزاء من عقار رقم 22 وعقار رقم 24 حارة ابن المعتز متفرع من الزهرى، دون إصابات.

وتم انتقال لجنة للمعاينة تحت إشراف المهندسة نهى أحمد خليفة رئيس حى الجمرك والمهندسة وفاء على زايد سكرتير عام الحى وأحمد أبو العلا رئيس وحدة التدخل السريع، وتم رفع المخلفات والأنقاض لفتح الشارع أمام المارة.

وشهدت محافظة الإسكندرية، مساء أمس هطول الأمطار غزيرة على منطقة المنتزه شرق الإسكندرية، وذلك فى إطار ما تتعرض له المحافظة من موجة الطقس السيئ المعروفة باسم نوة " الكرم".

وقال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ فى جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء، للتعامل مع تحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتى تشير إلى تعرض المحافظة لموجة من الطقس السيئ وسقوط أمطار متوسطة الشدة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة تداعيات النوة الحالية، ورصد أى حالات طارئة للتعامل الفورى تجنبًا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم وعلى رأسها ضرورة توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن أى أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالى ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات والحفاظ على مسافة أمان.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين توخى الحذر وإتباع التعليمات الأتية للحفاظ على سلامتهم: توخى الحذر فى القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى فى الضرورة القصوى وبحذر شديد، وتقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارات رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كم، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة، عدم ‏البقاء فى أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق، عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، وعدم ركن السيارات تحت أو فى أماكن احتمال سقوط الأشجار، وأرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية: غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة، وعلى الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، والخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175.

على الصعيد ذاته، شدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء فى جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أى أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقى بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية:

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى، أو على أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أى محمول.

الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

الخط الساخن لشركة مياه الشرب 125