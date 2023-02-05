روسيا: أوكرانيا تخطط لاستفزازات واسعة في مدينة كراماتورسك

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق في مدينة كراماتورسك؛ من أجل اتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".



وذكرت الدفاع الروسية - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية مساء اليوم الأحد - أنها تلقت معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة تفيد بأن الغرب سيُقدِم في خطوة استفزازية على تفجير المنشآت الطبية في كراماتورسك لتصويرها على أنها "جريمة حرب" من روسيا الاتحادية تتطلب تسريع تسليم صواريخ بعيدة المدى إلى كييف.



كما أشارت الدفاع الروسية إلى وصول عدد من الصحافيين والإعلاميين الغربيين، إلى مدينة كراماتورسك، برفقة ضباط من إدارة أمن الدولة "لتغطية الاستفزازات التي تعدها الخدمات الخاصة الأوكرانية".



كما أكدت الوزارة أنه تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية، ونقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر.



وشددت وزارة الدفاع الروسية على أنه على خلفية الإخفاقات العسكرية للجيش الأوكراني تحاول سلطات كييف زيادة الضغط على الرأي العام في الدول الغربية بمثل هذه الاستفزازات من أجل توسيع نطاق الإمدادات من الأسلحة الحديثة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية.