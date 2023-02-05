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روبرت باتيلو للقاهرة الإخبارية: الشعب الأمريكى يتورط فى أعمال العنف السياسى

الأحد، 05 فبراير 2023 08:23 م
روبرت باتيلو للقاهرة الإخبارية: الشعب الأمريكى يتورط فى أعمال العنف السياسى بايدن
كتب أحمد عرفة

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تحدث روبرت باتيلو، محلل الحزب الديمقراطي الأمريكى، عن الصراعات السياسية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وأسبابها وتداعياتها.
 
وقال "باتيلو"، خلال ظهوره عبر "سكايب"، في برنامج "عين على أمريكا"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الشعب بشكل عام يتورط في بعض أعمال العنف السياسي.
 
وأضاف: "هناك بعض الأحداث التي واجهناها مثل الانفجارات والأزمات السياسية، وعندما ننخرط في مثل هذه الأحداث، ربما يضع الكثير من التعقيدات".
 
وتابع: "التورط في الصراعات العنيفة لن يؤدي إلى حل بناء، منذ عهد هيلاري كلينتون، كان هناك بعض الأحداث والجهود المضنية لإرساء السلام والود بين كافة أطراف الشعب، دون الإنخراط في الصراعات، التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الأمريكي".

أمريكا

بايدن

واشنطن

القاهره الاخباريه

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