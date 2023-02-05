رفع درجة الاستعداد القصوى بمستشفيات الإسماعيلية لإسعاف مصابى حادث فايد

الإسماعيلية- صبرى غانم

رفعت مستشفيات أبو خليفة للطوارىء ومستشفى فايد التخصصى ومجمع الإسماعيلية الطبى التابعين لهيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية درجة الاستعداد القصوى واستدعاء استشاريين الجراحة والمخ والأعصاب والعظام، وذلك لإسعاف 42 عاملا بينهم أطفال اصيبوا نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على وصلة أبو سلطان دائرة مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية.

واستقبلت مستشفى ابوخليفة للطوارئ 19 مصابا بينما استقبلت مستشفى فايد التخصصى مصابين اثنين، واستقبل المجمع الطبى بالإسماعيلية 21 مصابا لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان قد اصيب 42 عاملا بينهم اطفال من العاملين بالمزارع باصابات مختلفة مابين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبوسلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس وتم نقل المصابين الى مستشفى ابوخليفة للطوارىء ومستشفى فايد التخصصى والمجمع الطبى بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارًا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارةعلى طريق وصلة أبوسلطان بمدينة فايد يستقلها عددا من العمال الزراعيين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ والحادث، الذى أسفر عن إصابة 42 عاملا بينهم أطفال كانوا فى طريقهم للعمل فى المزارع المتواجدة على الطريق.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيات أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصى والمجمع الطبى بالإسماعيلية لاسعافهم ورعايتهم طبيا.

تحرر المحضر اللازم بالحادث وجارى العرض على الجهات المعنية لتولى التحقيق.