إصابة 42 عاملا فى انقلاب سيارة على طريق وصلة أبو سلطان فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أصيب 42 عاملا بينهم أطفال بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح، نتيجة انقلاب السيارة التى يستقلونها على طريق وصلة أبو سلطان التابعة لمدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية مع طريق السويس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ ومستشفى فايد التخصصي والمجمع الطبى بالإسماعيلية لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطاراً من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارةعلى طريق وصلة أبوسلطان بمدينة فايد يستقلها عدد من العمال الزراعيين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ والحادث الذى أسفر عن إصابة 42 عاملا بينهم أطفال كانوا في طريقهم للعمل في المزارع المتواجدة على الطريق.

تحرر المحضر اللازم بالحادث، وجاري العرض على الجهات المعنية لتتولي التحقيق.