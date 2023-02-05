رئيس مياه القناة يعلن مد وتوصيل مياه الشرب لجميع المواطنين

أكد اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، على استمرار جهود الدولة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة والاهتمام بمد وتدعيم وتوصيل خدمات مياه الشرب لجميع المواطنين بمحافظات القناة الثلاثة وبالتنسيق بين أعضاء مجلس النواب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ووزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ، مشيرا إلى أن هناك خطة محددة بتوقيتات زمنية يتم من خلالها رفع كفاءة محطات المياه بتلك المناطق ومد وتدعيم للشبكات لضمان وصول المياه الى القرى والتوابع المترامية الأطراف بالاضافة الى وقف التعديات على خطوط المياه والذى يؤدي الي ضعف المياه.
جاء ذلك خلال لقاء مع النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن ، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من اجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة.
تناول اللقاء مناقشة مشروعات مياه الشرب بعدد من القرى منها المحسمة والقصاصين الجديد ومنطقة العالى بأبوصوير وذلك خدمات مياه الشرب بالقرى وتوابعها .
وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة.
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