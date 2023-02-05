رئيس مياه القناة يعلن مد وتوصيل مياه الشرب لجميع المواطنين

جاء ذلك خلال لقاء مع النائب أحمد البعلى عضو مجلس النواب وعصام منسى عضو مجلس النواب السابق وأمين التنظيم بحزب مستقبل وطن ، وذلك فى إطار الحرص الدائم للشركة على التواصل مع النواب للوقوف على أهم المشكلات بمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة من اجل تحسين الخدمة المقدمة لمواطنى محافظات القناة.

تناول اللقاء مناقشة مشروعات مياه الشرب بعدد من القرى منها المحسمة والقصاصين الجديد ومنطقة العالى بأبوصوير وذلك خدمات مياه الشرب بالقرى وتوابعها .

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت على سعى الشركة الدائم والعمل المتواصل بكافة قطاعاتها من اجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة والمتابعة أولاً بأول للموقف التنفيذى للمشروعات بالقرى وأثره على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى للقرى المحرومة.