الثلاثاء.. قطع المياه عن بعض قرى سمسطا لتطهير الخزان لمحطة قفطان ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى ببني سويف، أنه قد تقرر قطع المياه عن قرى "قفطان، الشنطور، سمسطا الجديدة"، يوم الثلاثاء المقبل 7 فبراير، لمدة 12 ساعة من الساعة 8 صباحاً وحتى 8 مساء، للقيام بأعمال التطهير الدوري للخران الأرضي لمحطة قفطان بمركز سمسطا.

وتتقدم الشركة باعتذارها عن قطع الخدمة خلال الفترة المذكورة للقيام بأعمال التطهير اللازمة لضمان انتظام تقديم الخدمة بالكفاءة المطلوبة،مناشدة المواطنين، وأصحاب المخابز وكافة المنشآت الحيوية تدبير إحتياجاتهم الأساسية من المياه خلال تلك الفترة، ومنوهة عن قيامها بتدبير سيارات مياه شرب نقية عند الحاجة إليها،مع التأكيد على الاتصال من أى تليفون أرضى على الخط الساخن 125 حال وجود شكوى في هذا الشأن.

وفى سياق منفصل، اجتمعت اللجنة المشكلة لخطط سلامة ومأمونية المياه وأمن تداول الصرف الصحي، برئاسة المهندسه، دينا عمر سليمان رئيس شركة مياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، وبحضور كلا من اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، المهندس نصر بركات البلاصي وكيل وزارة الري ببني سويف، المهندس عامر عبدالحكيم رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب و الصرف الصحي ببني سويف، الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، الدكتورة أسماء سامي مدير عام شئون البيئة بمحافظة بني سويف، والدكتور علاء سالم بإدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، وعبر الفيديو كونفرانس الدكتور محمود عبدالرحمن مدير إدارة سلامة ومأمونية المياه بالشركة القابضة، وبمشاركة قطاع المعامل والجودة بالشركة .

وناقش الإجتماع دور الشركة في الإهتمام بجودة مياه الشرب المنتجة والإلتزام بمعايير الجوده و التطهير المستمر والدوري لمآخذ المياه بالمحطات كأول مرحلة من مراحل إنتاج مياه شرب نقية و التعاون المشترك بين مؤسسات الدولة لخدمة المواطنين و الحفاظ علي الصحة و البيئة.

يأتي ذلك في إطار حرص الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس، ممدوح رسلان والإهتمام الدائم بتقديم خدمة متميزة للمواطنين وأهمية الورشة للخروج بنتائج إيجابية و حلول تطبيقية قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع.