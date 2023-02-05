حياة كريمة.. وحدة صحية بقرية الكرم في المنيا بتكلفة 35 مليون جنيه.. صور

المنيا-حسن عبد الغفار

تواصل مبادرة حياة كريمة تنفيذ المشروعات الخدمية بقرى محافظة المنيا، فى 5 مراكز ديرمواس وملوى وابوقرقاص، ومغاغة والعدوة بتكلفة حوالى 23 مليار جنيه.

تنوعت تلك المشروعات بين مشروعات صحية وطرق وتعليم ومراكز شباب ومجمعات خدمية، وصرف صخى ومحطات مياه، ويشهد مركز ابوقرقاص جنوب محافظة المنيا العديد من المشروعات من بينها إنشاء وحدة صحية بقرية الكرم التابعة للمركز والتى يتم إنشاؤها على مساحة 1400 متر مربع وبارتفاع 3 طوابق، وتصل تكلفة بناء الوحدة الصحية حوالى 35مليون جنية.

وتعمل مشروعات حياة كريمة على توفير فرص عمل لأهالى القرية فى المشروعات الجارى تنفيذها، وتجرى مشروعات حياة كريمة فى مختلف الوحدات المحلية بمركز ابوقرقاص، ابيوها، واتليدم وبنى موسى وغيرها من الوحدات المحلية التى تشهد الكثير من المشروعات التى تغير واقع تلك القرى، وهذا ما يحدث بقرية بنى عبيد التى تشهد اكثر من 9 مشروعات خدمية متنوعة.