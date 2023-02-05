رئيس أزهر الإسكندرية يتفقد دورة تدريبية للمعملين للنهوض بأساليب التقويم

الإسكندرية أسماء على بدر

تفقد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية، دورة مراجع خارجى للجنة العامة لاعتماد الجودة المقامة برعاية الطلاب بمنطقة الإسكندرية التى تأتى من حرص الأزهر الشريف على النهوض بالعملية التعليمية واستخدام أساليب التقويم الحديثة ومتطلبات نواتج التعليم.

وحاضر في الدورة دكتور هيثم عبد الستار من الإدارة العامة للجودة حضر الزيارة علاء الحلفاوى مدير الشئون القانونية وإبتسام درويش مدير إدارة الجودة والسيد الشافعى مدير إدارة التنسيق وإسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

ترأس الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الاسكندرية الأزهرية لجنه إختيار المرشحين للدعم الفنى لفريق عمل الجودة على المعاهد الأزهرية بالإسكندرية .

وتشكلت اللجنة من علاء الحلفاوى مدير الشؤن القانونية وإبتسام درويش مدير إدارة الجودة و السيد الشافعى مدير إدارة التنسيق فى حضور اسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

وكانت قد اعتمد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والاعدادية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فى حضور اشرف الحداد رئيس الكنترول الابتدائي و طارق إبراهيم وكيل الكنترول الابتدائي وسامى الغريب رئيس الحجرة الابتدائي وحسن عبد القادر رئيس الكنترول الاعدادى .

ووجه الشكر للجميع على الجهد المبذول لتصحيح الامتحانات وانتهاء أعمال الكنترول فى أسرع وقت وبدقة شديدة وتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات حضر اللقاء إسماعيل العوامى مدير الامتحانات وأسامة يونس مدير الخطة والمناهج وممثلآ للتعليم الابتدائي وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي.