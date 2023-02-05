رئيس المنطقة الأزهرية بالإسكندرية يترأس لجنة اختيار مرشحى الدعم الفنى

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

ترأس الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة اختيار المرشحين للدعم الفنى لفريق عمل الجودة على المعاهد الأزهرية بالإسكندرية.

وتشكلت اللجنة من علاء الحلفاوى مدير الشؤن القانونية وإبتسام درويش مدير إدارة الجودة والسيد الشافعى مدير إدارة التنسيق فى حضور إسماعيل أنور مدير العلاقات العامة.

وكانت قد اعتمد الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادتين الابتدائية والإعدادية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية فى حضور أشرف الحداد رئيس الكنترول الابتدائي وطارق إبراهيم وكيل الكنترول الابتدائي وسامى الغريب رئيس الحجرة الابتدائي وحسن عبد القادر رئيس الكنترول الاعدادى .

ووجه الشكر للجميع على الجهد المبذول لتصحيح الامتحانات وانتهاء أعمال الكنترول فى أسرع وقت وبدقة شديدة، وتمنى التوفيق لجميع الطلبة والطالبات، حضر اللقاء إسماعيل العوامى مدير الامتحانات وأسامة يونس مدير الخطة والمناهج وممثلآ للتعليم الابتدائي وسلامة القط مدير التعليم الإعدادي.

وفى سياق آخر، أعلنت المنطقة الأزهرية بالإسكندرية الفائزين فى مسابقة نحلة التهجى تحت إشراف الأزهر الشريف على مستوى الجمهورية، وأقيمت بالإسكندرية اختبارات 4 محافظات تحت اشراف موجهين وخبراء الأزهر الشريف.

وهنأ الشيخ خميس محمد رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية وعلاء العريان مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب بخالص الشكر لمدير التعليم الخاص ننيس كمال، وتوجيه عام اللغة الانجليزية نعمة علام وعبد الملاك ممثلًا للمعهد وفريق عمل مسابقة (نحلة التهجي) بمعهد براعم طيبة الأزهري.

وفاز بالمسابقة على مستوى الجمهورية (لغات) وهم: المستوى الأول رياض أطفال الطفل عبدالرحمن ايمن محمد يوسف الكومى المستوى الثاني رياض أطفال الطفلة ميريام محمد نادي ، الصف الأول الابتدائي الطالب نور محمد عبد الفتاح،الصف الثاني الابتدائي والطالب آدم محمد رجب الصف الثالث الابتدائي والطالب زياد محمد فوزي ، الصف الثالث الإعدادي والطالبة سلمى أسامة مطاوع.

فاز الطالب حمزة الجمل بالصف الثاني الاعدادي بأزهر الإسكندرية بالأول على مستوى الجمهورية والطالبة حبيبة حسن بالصف الاول الاعدادي بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية فى مسابقة نحلة التهجى التى اقيمت تحت رعاية الازهر الشريف على مستوى الجمهورية.