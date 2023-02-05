رئيسة وزراء فرنسا تؤكد استعداد الحكومة لتقديم تنازلات بشأن نظام التقاعد

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كشفت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن نيتها السماح لبعض الأشخاص الذين بدأوا العمل في سن مبكرة بالتقاعد مبكرا.



وقالت بورن في تصريحات أوردتها قناة "فرانس 24" مساء اليوم الأحد، إن الحكومة ستتحرك من خلال تمديد الإجراء للعاملين لفترة طويلة ليشمل أولئك الذين بدأوا العمل في سن 20 و21 عاما وسيكون بإمكانهم التقاعد في سن 63.



وأضافت أن هذه الخطوة ستشمل ما يصل إلى 30 ألف شخص وستكلف ما يصل إلى مليار يورو سنويا مما يعني ضرورة إيجاد مصدر للتمويل.



وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 وتمديد الفترة التي يتعين على العمال دفعها كجزء من التعديل الذي تقول إنه ضروري

للحفاظ على عدم سقوط النظام في ديون في السنوات المقبلة