اليوم السابع
Ads
الإثنين، 30 يناير 2023 05:15 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أذربيجان تعلق أعمال سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران

الإثنين، 30 يناير 2023 04:00 ص
أذربيجان تعلق أعمال سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران رئيس أذربيجان إلهام علييف
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن نائب وزير خارجية أذربيجان، الأحد، تعليق العمليات الدبلوماسية لسفارة بلاده في طهران، وفق ما ذكرت وكالة "أذرتاج" الأذرية.

وأعلنت أذربيجان، الجمعة، أنها بدأت إخلاء سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية هجوم مسلّح سقط خلاله مسؤول الأمن في السفارة وأُصيب حارسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده لوسائل إعلام محلية "تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران".

وأشار إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".

وقال لاحقًا لقناة "تي آر تي هبر" التلفزيونية التركية إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على تويتر "أدين بشدة الهجوم الإرهابي".

 


أذربيجان

العاصمة الإيرانية

طهران

العلاقات الايرانية مع اذربيجان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة