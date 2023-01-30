أذربيجان تعلق أعمال سفارتها في العاصمة الإيرانية طهران

وكالات

أعلن نائب وزير خارجية أذربيجان، الأحد، تعليق العمليات الدبلوماسية لسفارة بلاده في طهران، وفق ما ذكرت وكالة "أذرتاج" الأذرية.

وأعلنت أذربيجان، الجمعة، أنها بدأت إخلاء سفارتها في طهران، محمّلة إيران مسؤولية هجوم مسلّح سقط خلاله مسؤول الأمن في السفارة وأُصيب حارسان.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أيخان حاجيزاده لوسائل إعلام محلية "تقع كامل مسؤولية الهجوم على عاتق إيران".

وأشار إلى أن الحملة الأخيرة المناهضة لأذربيجان في وسائل الإعلام الإيرانية "شجعت على الهجوم".

وقال لاحقًا لقناة "تي آر تي هبر" التلفزيونية التركية إن موظفي السفارة "يتم إجلاؤهم من إيران".

وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على تويتر "أدين بشدة الهجوم الإرهابي".