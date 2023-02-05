دورات تدريبية عن التثقيف المالى للسيدات بمطوبس كفر الشيخ ضمن حياة كريمة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،"حياة كريمة"، دورتين لتدريبات التثقيف المالي، للسيدات بقريتين، برعاية، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ للمرأة، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً والتي وتمتد لمدة خمسة أيام بقريتي منية المرشد وبرمبال.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ للمرأة، يهدف البرنامج التدريبي إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية ، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأضافت شاكر: يتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال، و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وإدارة المخاطر، وخدمات التأمين.



الحضور من سيدات قريتين بمطوبس



جانب من الحضور من السيدات



دورات الشمول المالي بقرى حياة كريمة



دورة دورتين لتدريبات التثقيف المالي بقريتين بمطوبس ضمن مبادرة حياة كرية