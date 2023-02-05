اليوم السابع
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دورات تدريبية عن التثقيف المالى للسيدات بمطوبس كفر الشيخ ضمن حياة كريمة.. صور

الأحد، 05 فبراير 2023 06:30 م
دورات تدريبية عن التثقيف المالى للسيدات بمطوبس كفر الشيخ ضمن حياة كريمة.. صور دورات الشمول المالي بقرى حياة كريمة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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نظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، اليوم الأحد، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية،"حياة كريمة"، دورتين لتدريبات التثقيف المالي، للسيدات بقريتين، برعاية، الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ  للمرأة، لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً والتي وتمتد لمدة خمسة أيام بقريتي منية المرشد وبرمبال.

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع كفر الشيخ للمرأة، يهدف البرنامج التدريبي إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الامور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية ، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، ويشتمل  البرنامج  على تدريس الدليل التدريبي " التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية.

وأضافت شاكر: يتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد  الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال، و كيفية التعامل مع المؤسسات المالية، وإدارة المخاطر، وخدمات التأمين.

الحضور من سيدات قريتين بمطوبس
الحضور من سيدات قريتين بمطوبس

 

جانب من الحضور من السيدات
جانب من الحضور من السيدات

 

دورات الشمول المالي بقرى حياة كريمة
دورات الشمول المالي بقرى حياة كريمة

 

دورة دورتين لتدريبات التثقيف المالي بقريتين بمطوبس ضمن مبادرة حياة كرية
دورة دورتين لتدريبات التثقيف المالي بقريتين بمطوبس ضمن مبادرة حياة كرية

 

مشاركة سيدات قريتين بمطوبس
مشاركة سيدات قريتين بمطوبس

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