القومى للمرأة بكفر الشيخ: دورات تدريبية بقرى حياة كريمة فى مطوبس.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

ينظم المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، عددًا من الفعاليات بقرى حياة كريمة بمطوبس، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية وتنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لتقديم العديد من الخدمات لأهالي القرى.

وقالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي بكفر الشيخ، إن الفرع نظم دورتين تدريبيتين، لتدريبات التثقيف المالي "برعاية الدكتورة .مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأضافت شاكر، ينفذ المجلس القومي للمرأة تلك التدريبات على مستوى الجمهورية لتمكين سيدات قرى المبادرة اقتصادياً والتي وتمتد لمدة خمسة أيام، بقريتي منية المرشد وبرمبال، مؤكدة أن البرنامج التدريبى إلى توعية وتثقيف السيدات بجميع الأمور المالية والاقتصادية المطلوبة في حياتهن اليومية ، والتي تمكنهن من إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت شاكر: يشتمل البرنامج على تدريس الدليل التدريبي "التعامل الرشيد مع أموالي" وهو أحد الأدلة التدريبية الدولية المعتمدة من المجلس والصادرة عن منظمة العمل الدولية، ويتضمن البرنامج عدة موضوعات منها تحديد الأهداف المالية، وكيفية تحقيق التوازن بين الاحتياجات والرغبات ، والتعرف على أساليب الادخار المختلفة واختيار الأنسب منها ، بالإضافة إلى كيفية استخدام طرق الدفع و منتجات تحويل الأموال، وكيفية التعامل مع المؤسسات المالية وإدارة المخاطر و خدمات التأمين.



جانب من الدورة بقرى حياة كريمة



الحضور بالدورة



جانب من الحجضور بالدوورة بحياة كريمة